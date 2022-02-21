СК Башкирии запросил материалы проверки по нападению пса на двоих детей под Уфой

На детей напал сорвавшийся с цепи пес Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Башкирии запросил материалы проверки из органов внутренних дел по факту нападения собаки на двоих детей в селе Михайловке под Уфой. Ведомство намерено начать свое расследование и принять процессуальное решение.

Ранее «КП-Уфа» писала, что 20 февраля на 6-летнего мальчика, который играл на детской площадке, напал сорвавшийся с цепи пес. Ребенок получил ссадины и укусы и был госпитализирован. Как уточнили в СК, помимо него, при нападении собаки пострадал еще один мальчик – уже восьми лет. Его так же доставили в больницу.