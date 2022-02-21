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Происшествия21 февраля 2022 14:19

СК Башкирии запросил материалы проверки по нападению пса на двоих детей под Уфой

Инцидент произошел в селе Михайловке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На детей напал сорвавшийся с цепи пес

На детей напал сорвавшийся с цепи пес

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Башкирии запросил материалы проверки из органов внутренних дел по факту нападения собаки на двоих детей в селе Михайловке под Уфой. Ведомство намерено начать свое расследование и принять процессуальное решение.

Ранее «КП-Уфа» писала, что 20 февраля на 6-летнего мальчика, который играл на детской площадке, напал сорвавшийся с цепи пес. Ребенок получил ссадины и укусы и был госпитализирован. Как уточнили в СК, помимо него, при нападении собаки пострадал еще один мальчик – уже восьми лет. Его так же доставили в больницу.