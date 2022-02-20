Под Уфой пес сорвался с цепи и напал на 6-летнего мальчика

На людей нападают не только бродячие животные, но и домашние собаки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Уфой дворовый пес сорвался с цепи и напал на шестилетнего мальчика, играющего на детской площадке. Отогнать собаку от мальчика помогли другие соседи. Как сообщили в региональном Минздраве, ребенка с ссадинами и укусами госпитализировали в больницу. В настоящий момент состояние мальчика оценивается как средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, похожий случай произошел в январе в городе Октябрьский. Там на 11-летнего школьника набросилась собака, гулявшая без поводка и намордника, пока ее хозяин неподалеку чистил снег. Ребенок получил укусы, после чего ему понадобился курс прививок от бешенства и долгая реабилитация.