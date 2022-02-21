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Здоровье21 февраля 2022 11:20

В Башкирии от COVID-19 с начала пандемии скончались 5 075 человек

За последние сутки жертвами инфекции стали еще 17 пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прямо сейчас инфицированными числятся почти 37,4 тыс. жителей Башкирии

Прямо сейчас инфицированными числятся почти 37,4 тыс. жителей Башкирии

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 5 075 человек, 4 264 из них были старше 60 лет. За последние сутки жертвами инфекции стали еще 17 пациентов. Статистику 21 февраля озвучил региональный Минздрав.

Ранее стало известно, что за минувшие 24 часа COVID-19 был выявлен еще у 4 380 жителей (всего – более 194 тыс.).

Прямо сейчас инфицированными числятся почти 37,4 тыс. человек. 301 носитель коронавируса лечится в ковид-госпиталях (состояние 33 пациентов оценивается как тяжелое).