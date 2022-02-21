За сутки коронавирус выявили еще у 4380 жителей Башкирии

Число заболевших по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 40 процентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии продолжает снижаться ежедневное число заболевших коронавирусом, так за последние сутки зарегистрировано только 4380 новых случаев инфекции. Общее число заболевших в республике достигло 194 тысяч человек. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 40 процентов.

Большая часть заболевших переносит ковид в легкой форме и лечится на дому – 37098 человек, все они полностью обеспечены необходимым запасом медикаментов. В стационарах находятся 301 пациент, состояние 33 из которых врачи оценивают как тяжелое. При этом в ИВЛ никто из госпитализированных не нуждается.

Всего в Башкирии развернуто 3500 инфекционных коек, занятость которых составляет 80 процентов – в основном, это лица старше 60 лет. В региональном Минздраве отметили, что уровень госпитализаций не превышает 3 процентов в сутки.