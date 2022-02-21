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Здоровье21 февраля 2022 9:29

В Башкирии на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 11 школ, по COVID-19 – три

Отдельно на дистанте находятся еще 175 классов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На карантин по ОРВИ, гриппу и коронавирусу закрыты 14 школ и 175 классов

На карантин по ОРВИ, гриппу и коронавирусу закрыты 14 школ и 175 классов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии по состоянию на 21 февраля на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ закрыты 11 школ, по коронавирусу – только три. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– У нас на сегодняшний день 141 класс частично закрыт по гриппу и ОРВИ. В 11 муниципальных школах идет полное закрытие на карантин с охватом 265 учащихся. По школам, которые закрыты по коронавирусу, – всего три школы с охватом 558 детей и с частичным закрытием – 34 класса. – отчиталась руководитель регионального Роспотребнадзора.

Напомним, за последние сутки в Башкирии было выявлено более 4,3 тыс. случаев коронавируса.