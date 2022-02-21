Хабиров прокомментировал отмену QR-кодов в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров высказался об отмене QR-кодов вакцинации от COVID-19 в республике. Руководитель региона во время оперативного совещания в местном правительстве 21 февраля поручил чиновникам «посматривать» за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

– Ситуация санитарно-эпидемиологическая в совокупности с теми мерами, которые мы проводили, позволили нам отменить QR-коды. Это очень важно. При этом я вновь хотел напомнить главам муниципалитетов: все связанное с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил у нас остается. Пожалуйста, за этим посматривайте. Да, у нас стабильная ситуация, но тем не менее люди еще болеют. – сказал Хабиров.

Напомним, QR-коды вакцинации при посещении общественных мест были отменены в Башкирии в пятницу, 18 февраля. Местный оперштаб мотивировал это решение достижением коллективного иммунитета.