Глава Башкирии Радий Хабиров начал оперативное совещание в новом формате

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания в правительстве Башкирии

Сегодня, 21 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров начал оперативное совещание в Белом доме в режиме оффлайн. Ранее оперативки проходили в формате видеоконференцсвязи из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Однако в минувшую пятницу, 18 февраля, состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в республике, где руководитель региона постановил снять ряд ограничений на посещение общественных мест. Официальной причиной этого решения стало достижение «коллективного иммунитета» благодаря высоким показателям вакцинации.

Совещание с чиновниками в привычном, оффлайн формате, Хабиров начал с награждения Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона. Приказ о присвоении ему этой государственной награды недавно подписал Президент России Владимир Путин.

- Ваше преосвященство, для меня большая честь вручить вам эту награду. Вы уже более 30 лет возглавляете уфимскую кафедру Русской православной церкви. За это время все развивается, появляется много новых приходов, появились три новые епархии. Но самое главное, вы являетесь для нас одним из важных авторитетов, духовным лидером, - поздравил Хабиров митрополита Никона.