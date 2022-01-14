На руководство коммунальщиков трех районов Уфы возбуждены дела за плохое содержание дорог

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Против руководителей коммунальных служб трех районов Уфы были возбуждены административные дела за ненадлежащее содержание автомобильных дорог в зимний период. Как сообщила прокуратура Башкирии 14 января, дела были заведены на управленцев территориальных служб по благоустройству Кировского, Октябрьского и Советского районов.

С октября по декабрь 2021 года органы прокуратуры Башкирии выявили 57 нарушений законодательства, связанных с уборкой снега и наледи в зимний период. Представители ведомства внесли 50 представлений, объявили девять предостережений и возбудили четыре административных дела.

Напомним, в конце декабря прокуратура внесла преставление в адрес мэра Уфы Сергея Грекова из-за плохой уборки снега. От чиновника потребовали «незамедлительно устранить выявленные нарушения».