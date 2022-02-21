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Общество21 февраля 2022 4:23

В Уфе прекращены поиски пропавшей 15-летней школьницы

О том, что Аделину Х. нашли живой и невредимой, сообщили волонтеры
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: РОО "Поиск детей-Башкортостан"

Фото: РОО "Поиск детей-Башкортостан"

В Уфе прекращены поиски 15-летней Аделины Х. О том, что школьница найдена живой и невредимой, сообщили волонтеры РОО «Поиск детей- Башкортостан». Напомним, девочка пропала в минувшую пятницу днем, когда ушла днем на прогулку, но обратно так и не вернулась. Где все это время пропадала школьница и почему не предупредила родителей, волонтеры уточнять не стали.

Напомним, в минувшую же субботу в Уфе прекратили поиски 9-летнего школьника Арслана С., мальчика нашли на автобусной остановке в Черниковке. Ребенка с ментальными особенностями разыскивали волонтеры и полиция, но, к счастью, все обошлось.