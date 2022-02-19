В Уфе завершились поиски 9-летнего Арслана Саттарова

Фото: «Лиза Алерт»

В Уфе завершились поиски девятилетнего Арслана Саттарова. Об этом вчера поздно вечером сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

– Найден, жив! Спасибо всем, кто участвовал в поиске! – сообщили на свой странице в социальных сетях активисты.

Напомним, информация о пропаже Арслана Саттарова появилась в сети вчера. Сообщалось, что мальчик не вернулся с прогулки.

Кстати, недавно в Уфе были прекращены поиски 10-летнего Арсения И., который пропал во время прогулки. Как сообщили сотрудники регионального МВД, мальчика нашли в сотнях километрах от дома – в деревне Ташаулово Салаватского района. С ним все было хорошо, однако как именно и с кем там оказался ребенок – начали выяснять правоохранители.