«Да она просто с тобой играет!»: в Башкирии собака на глазах хозяина набросилась на 11-летнего школьника

Сейчас папа Эмиля носит сына на руках, потому что ходить тот сам не может. Фото: Лилия Хафизова

В Октябрьском на ребенка, идущего домой из школы, набросилась собака и искусала его, пока хозяин занимался своими делами. Сейчас мальчику предстоит курс прививок от бешенства и долгое восстановление. О случившемся «КП-Уфа» рассказала мама Эмиля Лилия Хафизова.

- Вчера мой сын возвращался домой из школы. Мы живем в частном секторе, и когда он шел по улице, на него набросилась огромная дворняга. Ее хозяин просто отцепил собаку от цепи и сам чистил снег, а псина без намордника бегала рядом. Когда собака бросилась к ребенку, хозяин несколько раз окликнул ее, но животное никак не отреагировало. Собака вцепилась в ногу сыну и начала его кусать. Он, естественно, заплакал. Только тогда хозяин собаки оторвался от своих дел и подошел к нему. Спросил: что, укусила что ли? Мол, да ты не бойся, она же просто так играет с тобой. И все: сын в слезах пришел домой, и мы сразу же поехали в больницу, - возмущается Лилия.

Владелец собаки даже не извинился за свое животное. Фото: Лилия Хафизова

В травмпункте Эмиля осмотрели врачи: несмотря на зимнюю одежду собака прокусила ногу насквозь. Рана оказалась глубокой, поэтому ребенку сделали прививку от бешенства и назначили строгий постельный режим. Впереди Эмиля ждет еще пять болезненных уколов, а также обработки раны и физиотерапия. А самое главное, у ребенка сильный стресс и боязнь всех собак.

- После больницы мы поехали в этот дом. Хозяева не извинились, ни даже не спросили – как сейчас чувствует себя ребенок. Ни жалости, ни сочувствия, ничего, - возмущается мама Эмиля.

Женщина уже обратилась в полицию с заявлением. В отношении владельца собаки проводится проверка, после чего будет составлен протокол об административном правонарушении. При этом Лилия намерена пойти дальше и обратиться в суд, чтобы взыскать с хозяина агрессивной собаки моральный ущерб.

Рана оказалась довольно глубокой. Фото: Лилия Хафизова

- Любая собака, добрая она или нет, на улице должна быть на привязи и в наморднике. А если в следующий раз она кого-то сильно покалечит или загрызет, кто за это отвечать будет? – негодует Лилия Хафизова.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в Уфе 19 декабря, когда в Шакше на 13-летнюю девочку набросилась стая бродячих собак, когда она шла на остановку. К счастью, на помощь ребенку пришел прохожий, который отбил школьницу у стаи и отвел ее домой. Девочка получила множественные укусы и несколько дней провела в больнице. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, а в районной администрации отчитались, что на место происшествия отправилась служба по отлову бродячих собак.