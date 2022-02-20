В Башкирии из-за метели в снежном заносе застряли 19 машин и пассажирский автобус

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня Башкирию накрыло метелью, из-за чего на дорогах образовались непроходимые снежные заносы. Из-за такого заноса в Куюргазинском районе республики, между селами Таймасово и Ялчикаево, на дороге в снежном плену оказались 19 легковых автомобилей и пассажирский автобус, в котором находились 50 человек, включая 12 детей. Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, на помощь людям немедленно выехали спасатели, которые быстро расчистили дорогу, и все машины смогли продолжить движения. Медицинская помощь также, к счастью, никому не понадобилась.

Позже еще 2 автомобиля, в которых находились 4 человека, застряли на заснеженной дороге между населенными пунктами Таймасово и Свобода.

- Около 4 километров до застрявших в снегу автомобилей пришлось добираться на снегоходах, так как дорогу очень сильно перемело. Мы помогли откопать автомобили и сопроводили их до села Свобода, - рассказали спасатели.

Напомним, также в опасной ситуации оказался и мужчина, который ехал на своей машине из Баймака в Сибай и застрял в заснеженном поле. Спасатели эвакуировали детей в город к матери, а сам мужчина остался ждать эвакуатор.