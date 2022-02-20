В Башкирии отец с тремя детьми на машине застрял в заснеженном поле

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В опасной ситуации оказался отец с тремя маленькими детьми, который застрял на своем автомобиле в заснеженном поле. Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, мужчина с детьми ехал из Баймака в Сибай, и решил сократить путь и проехать к роднику через поле, но угодил в снежный плен. На помощь семье немедленно выехали спасатели, которые забрали детей и отвезли их в Сибай, где их встретила мать. Сам же мужчина остался на месте ждать эвакуатор, чтобы вытащить застрявший автомобиль на дорогу.

В Госкомитете республики по ЧС напоминают, что перед поездкой удостоверьтесь, что автомобиль не заглохнет в самый неподходящий момент, а в случае экстренной ситуации нужно немедленно обращаться за помощью к спасателям.