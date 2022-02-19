В Уфе «Volkswagen Polo» столкнулся с машиной скорой помощи

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 19 февраля, в уфимском микрорайоне Сипайлово иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. Подробности аварии рассказали сотрудники пресс-службы Госавтоинспекции по Башкирии.

Как сообщают специалисты дорожной полиции, авария случилась на перекрестке улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая. Произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Polo» машины скорой помощи «LADA Largus».

В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал. На месте ДТП работали специалисты ГИБДД. Детали случившегося уточняются.

Напомним, сегодня поздно ночью, 19 февраля, в Кушнаренковском районе Башкирии разбился на трассе 33-летний водитель «Лада Приора». ДТП произошло на шоссе Москва-Уфа.