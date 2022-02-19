В Башкирии на трассе разбился 33-летний водитель «Приоры»

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня поздно ночью, 19 февраля, в Кушнаренковском районе Башкирии разбился на трассе 33-летний водитель «Лада Приора». Подробности инцидента рассказали сотрудники пресс-службы ГИБДД по республике.

ДТП произошло на шоссе Москва-Уфа. Как предполагают специалисты региональной Госавтоинспекции, управляя «Приорой», житель Куюргзинского района не справился с управлением. В итоге автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия водитель получил различные травмы, его госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут по случившемуся разбирательство.