Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 февраля 2022 7:20

В Башкирии на трассе разбился 33-летний водитель «Приоры»

ДТП случилось на шоссе Москва-Уфа
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня поздно ночью, 19 февраля, в Кушнаренковском районе Башкирии разбился на трассе 33-летний водитель «Лада Приора». Подробности инцидента рассказали сотрудники пресс-службы ГИБДД по республике.

ДТП произошло на шоссе Москва-Уфа. Как предполагают специалисты региональной Госавтоинспекции, управляя «Приорой», житель Куюргзинского района не справился с управлением. В итоге автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия водитель получил различные травмы, его госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут по случившемуся разбирательство.