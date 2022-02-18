В Уфе пропал 9-летний Арслан Саттаров

Фото: Лиза Алерт

В Уфе начались поиски 9-летнего Арслана Саттарова. Информация об этом появилась на странице волонтеров регионального отделения «Лиза Алерт».Сообщается, что ребенок не вернулся с прогулки сегодня, 18 февраля.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие. Был одет: синяя куртка, черные болоньевые штаны, черные сапоги с красной полоской, серая шапка.

В настоящий момент поисковики призывают всех желающих присоединиться к поискам. Место сбора – возле Дворца спорта.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.