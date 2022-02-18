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Происшествия18 февраля 2022 7:47

МВД и СК прокомментировали обнаружения трупа молодой девушки возле гаражей в Кумертау

Следователи начали проверку и назначили судмедэкспертизу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У погибшей девушки были признаки переохлаждения

У погибшей девушки были признаки переохлаждения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МВД и Следственный комитет Башкирии прокомментировали «КП-Уфа» информацию об обнаружении трупа молодой девушки в городе Кумертау. Напомним, местные жители нашли тело покойной возле гаражей утром 17 февраля. С нее было снято пальто.

– В дежурную часть отдела МВД России по городу Кумертау поступило сообщение о том, что по улице Энергетиков лежит тело девушки. На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Следственного комитета. Тело с признаками переохлаждения. Обстоятельства происшествия выясняются. – передали в правоохранительном ведомстве.

Мелеузовскиий межрайонный СК тем временем начал проверку по факту обнаружения тела и назначил судмедэкспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Предварительно следователи заявили об отсутствии признаков криминального характера.