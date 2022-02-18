Жители Кумертау наткнулись на труп молодой девушки за гаражами

Тело покойной обнаружили местные жители между гаражами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 17 февраля в башкирском городе Кумертау на улице был обнаружен труп молодой девушки. Об этом сообщило местное издание «Кумертауское время».

По данным СМИ, тело покойной обнаружили местные жители между гаражами в микрорайоне Восточном. Погибшей было около 25 лет. Предположительной причиной ее смерти стало переохлаждение. Точнее об этом будет известно после судмедэкспертизы.

– [Тело нашли] по улице Энергетиков, где шиномонтажка, – в первом ряду. [Девушка была] в брюках и майке, замерзшая... А ее пальто почему-то в соседнем ряду лежало. – передал очевидец.

По словам брата девушки, он и родные не знают обстоятельств случившегося – в полиции ему ничего не говорят.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Следственный комитет Башкирии.