БСК И БСЗ отгрузили более 2 млн тонн продукции

Группа БСК заинтересована в новых оптимальных транспортных маршрутах, в частности - наращивании потока в сфере железнодорожных грузоперевозок, т.к. для БСК и БСЗ железнодорожный путь остается ключевым. В сфере железнодорожных грузоперевозок идет планомерное наращивание потока – плюс 4% относительно прошлого года. В целом в 2021 году железнодорожным транспортом зафиксирован рост отгрузки ключевых продуктов компании - кальцинированной соды марок (на 4% по сравнению с 2020 годом), а также ПВХ (+17%).

В конце прошлого года со станции «Стерлитамак» продукция Башкирской содовой компании впервые отправлена на станцию «Владивосток» с дальнейшей перевозкой морским путем в Индию. По итогам 2021 года объем продукции группы БСК, отгруженной железнодорожным транспортом, составил порядка 1,7 млн тонн и превысил уровень 2020 года на 0,1 млн тонн.

В общем в 2021 году всеми видами транспорта предприятие отгрузило более 2,1 млн тонн продукции. География поставок продукции химического кластера широкая, ежегодно появляются новые перспективные направления. В минувшем году компания увеличила присутствие практически во всех частях света – от Австралии до стран Карибского бассейна, от Южной Америки до Ближнего Востока и Африки. Сегодня продукция группы БСК поставляется более чем в 80 стран, 7 из них появились в 2021 году. Это Венесуэла, Намибия, Оман, Греция, Хорватия, Ямайка и Ангола.