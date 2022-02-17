Мужчине, которого на обочине дороги в Уфе обнаружил муфтий, не потребовалась госпитализация

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Мужчине, которого на обочине дороги Бельского моста в Уфе обнаружил муфтий Башкирии Айнур Биргалин, не потребовалась госпитализация. Об этом 17 февраля «КП-Уфа» сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве пояснили, что у 36-летнего пациента было состояние средней степени тяжести на фоне общего переохлаждения. Медики осмотрели мужчину и сделали вывод, что госпитализация ему не нужна. Сейчас он находится на амбулаторном наблюдении.

Напомним, Биргалин заметил лежащего на обочине мужчину, когда проезжал по Бельскому мосту в ночь с 16 на 17 февраля. Глава Духовного управления мусульман вызвал для пострадавшего скорую помощь, а потом рассказал о случившемся в своем инстаграме.