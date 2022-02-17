Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 7:59

В Уфе муфтий Башкирии вызвал «скорую» для лежащего на обочине дороги человека

Глава ДУМ РБ заметил мужчину, когда проезжал Бельский мост
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
кадр видео // instagram.com / aynurbirgalin

кадр видео // instagram.com / aynurbirgalin

В Уфе в ночь с 16 на 17 февраля глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин вызвал скорую помощь для мужчины, который лежал на обочине дороги на Бельском мосту. Об этом муфтий сообщил в своем инстаграме.

– Проезжая Бельский мост, заметили мужчину на обочине и решили помочь. Позвонили по номеру 112 и вызвали МВД и скорую. Службы сработали оперативно. Погрузили спасаемого [в скорую] и с чувством выполненного долга отправились домой. – написал Биргалин.

Пострадавшего госпитализировали. По данным республиканского МВД, у мужчины были признаки переохлаждения.