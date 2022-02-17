В Уфе муфтий Башкирии вызвал «скорую» для лежащего на обочине дороги человека

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В Уфе в ночь с 16 на 17 февраля глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин вызвал скорую помощь для мужчины, который лежал на обочине дороги на Бельском мосту. Об этом муфтий сообщил в своем инстаграме.

– Проезжая Бельский мост, заметили мужчину на обочине и решили помочь. Позвонили по номеру 112 и вызвали МВД и скорую. Службы сработали оперативно. Погрузили спасаемого [в скорую] и с чувством выполненного долга отправились домой. – написал Биргалин.

Пострадавшего госпитализировали. По данным республиканского МВД, у мужчины были признаки переохлаждения.