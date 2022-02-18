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Здоровье18 февраля 2022 3:30

На фоне COVID-19 в Башкирии развилось еще одно опасное заболевание

Заражение данной инфекцией может так же привести к печальным последствиям
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом участились случаи заражения гриппом. Об этом «КП-Уфа» рассказал Заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ, профессор Марсель Туйгунов.

По словам ученого, в прошлом году из-за COVID-19 в Башкирии была провалена вакцинация от гриппа. Туйгунов утверждает, что ослабленный от инфекции организм более подвержен ковиду.

– Ну а если две инфекции будут действовать в тандеме и атакуют человека одновременно, иммунитет попросту не сможет вести борьбу на два фронта – у него на это просто не хватит ресурсов, – добавил профессор.

Напомним, число жертв коронавируса в Башкирии превысило пять тысяч человек. За прошедшие сутки ковид диагностировали у 4 341 жителя республики.