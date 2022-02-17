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Здоровье17 февраля 2022 11:03

Число жертв COVID-19 в Башкирии превысило 5 тыс. человек

34 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сейчас 347 носителей инфекции из 27 тыс. лежат в больницах

Сейчас 347 носителей инфекции из 27 тыс. лежат в больницах

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 5 003 человека, 4 227 из них были старше 60 лет. За последние сутки жертвами инфекции стали еще 19 пациентов. Об этом 17 февраля сообщил региональный Минздрав.

За минувшие 24 часа COVID-19 диагностировали еще 4 341 жителю. Всего на территории республики зарегистрировано более 177,1 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 145 тыс. человек, 3 297 из них выписались за день.

Сейчас 347 носителей инфекции из 27 тыс. лежат в больницах, 34 зараженных находятся в тяжелом состоянии.

Полностью вакцинировались от ковида 2,28 млн человек (по плану необходимо не менее 2,48 млн).