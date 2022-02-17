Число жертв COVID-19 в Башкирии превысило 5 тыс. человек

Сейчас 347 носителей инфекции из 27 тыс. лежат в больницах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 5 003 человека, 4 227 из них были старше 60 лет. За последние сутки жертвами инфекции стали еще 19 пациентов. Об этом 17 февраля сообщил региональный Минздрав.

За минувшие 24 часа COVID-19 диагностировали еще 4 341 жителю. Всего на территории республики зарегистрировано более 177,1 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 145 тыс. человек, 3 297 из них выписались за день.

Сейчас 347 носителей инфекции из 27 тыс. лежат в больницах, 34 зараженных находятся в тяжелом состоянии.

Полностью вакцинировались от ковида 2,28 млн человек (по плану необходимо не менее 2,48 млн).