«Газпром Нефтехим Салават» оштрафован на 220 тыс. рублей за загрязнение окружающей среды

Ранее внеплановую проверку на заводе объявила глава РПН Светлана Радионова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 17 февраля, Салаватский городской суд Башкирии выписал заводу «Газпром Нефтехим Салават» штраф в размере 220 тыс. рублей за загрязнение воздуха. Об этом сообщил «Башинформ».

Предприятию вынесли административное наказание по статье о выбросе вредных веществ в атмосферный воздух, которая предусматривает не только штраф, но и приостановку деятельности на 90 суток.

26 января из-за массовых жалоб жителей города Салавата на загрязнение атмосферы глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила провести внеплановую проверку «Газпром нефтехим Салават». Впоследствии руководитель Южно-Уральского РПН Роман Болотов заявил, что предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ без разрешения и заключения экологического надзора. Ведомство требовало приостановить деятельность завода.