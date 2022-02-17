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Общество17 февраля 2022 11:39

«Газпром Нефтехим Салават» оштрафован на 220 тыс. рублей за загрязнение окружающей среды

Согласно статье, по которой завод был привлечен к ответственности, его деятельность могли приостановить на 90 суток
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее внеплановую проверку на заводе объявила глава РПН Светлана Радионова

Ранее внеплановую проверку на заводе объявила глава РПН Светлана Радионова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 17 февраля, Салаватский городской суд Башкирии выписал заводу «Газпром Нефтехим Салават» штраф в размере 220 тыс. рублей за загрязнение воздуха. Об этом сообщил «Башинформ».

Предприятию вынесли административное наказание по статье о выбросе вредных веществ в атмосферный воздух, которая предусматривает не только штраф, но и приостановку деятельности на 90 суток.

26 января из-за массовых жалоб жителей города Салавата на загрязнение атмосферы глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила провести внеплановую проверку «Газпром нефтехим Салават». Впоследствии руководитель Южно-Уральского РПН Роман Болотов заявил, что предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ без разрешения и заключения экологического надзора. Ведомство требовало приостановить деятельность завода.