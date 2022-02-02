Прокуратура Башкирии по заявлению РПН одобрила внеплановую проверку «Газпром нефтехим Салават»

Поводом для инспекции стали сообщения в СМИ и обращения граждан по поводу загрязнения воздуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Башкирии после повторного заявления Южно-Уральского Росприроднадзора одобрила внеплановую проверку двух предприятий в городе Салавате: «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал». Поводом для инспекции стали сообщения в СМИ и обращения граждан по поводу загрязнения воздуха.

– Возле предприятий неоднократно фиксировались превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, – передала прокуратура.

В ведомстве добавили, что ранее по аналогичному заявлению отказали РПН во внеплановой проверке из-за того, что управление проигнорировало некоторые требования федерального закона о государственном надзоре. Отмеченные прокуратурой недостатки впоследствии были устранены.

Напомним, внеплановые проверки на предприятих «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал» ранее анонсировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она заявила, что «качество воздуха в Башкирии – за пределами всех нормативов».