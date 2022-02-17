Хабиров снял карантин по бешенству животных с башкирской деревни

Карантин длился ровно два месяца Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров снял карантин по бешенству животных с деревни Сагитово Зианчуринского района. Соответствующий указ 16 февраля появился на сайте правовой информации.

Согласно документу, бешенство в начале декабря было выявлено на территории личного хозяйства жительницы Насипы Бикбовой. Карантин там был введен 13 декабря и был снят ровно два месяца спустя – 13 февраля.

Напомним, в конце января текущего года бешенство было выявлено в деревне Таишево, где кошка напала на человека.