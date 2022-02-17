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Общество17 февраля 2022 9:45

Хабиров снял карантин по бешенству животных с башкирской деревни

Инфекционное заболевание было выявлено на территории личного хозяйства местной жительницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Карантин длился ровно два месяца

Карантин длился ровно два месяца

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров снял карантин по бешенству животных с деревни Сагитово Зианчуринского района. Соответствующий указ 16 февраля появился на сайте правовой информации.

Согласно документу, бешенство в начале декабря было выявлено на территории личного хозяйства жительницы Насипы Бикбовой. Карантин там был введен 13 декабря и был снят ровно два месяца спустя – 13 февраля.

Напомним, в конце января текущего года бешенство было выявлено в деревне Таишево, где кошка напала на человека.