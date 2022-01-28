Кошка поцарапала мужчину и спустя некоторое время скончалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирской деревне Таишево Мечетлинского района выявили случай бешенства после нападения кошки на человека. Домашнее животное, большую часть времени проводившее в свободном выгуле, поцарапало мужчину и после этого скончалось. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в районной администрации и управлении ветеринарии республики.

– Потерпевший обратился в районную ветеринарную станцию. Патологоанатомический материал для исследования был направлен в Башкирскую научно-производственную ветеринарная лаборатория, – передали в надзорном ведомстве. – 26 января при исследовании биологического материала, отобранного от погибшей кошки, был выявлен вирус бешенства

В администрации района добавили, что пострадавший вовремя не обратился в больницу и сейчас находится под наблюдением врачей.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о карантине по бешенству на территории Таишево. Деревню запрещено посещать посторонним, в течение 40 дней оттуда нельзя вывозить скот и продукцию животноводства. В населенном пункте проводится сплошная вакцинация животных.

Россельхознадзор тем временем возбудил против районной ветстанции административное дело и проводит расследование по статье о нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.