Обновленный парк «Кашкадан» в Уфе откроется 12 июня 2022 года

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Парк Кашкадан в Уфе откроется после реконструкции ко Дню города – 12 июня 2022 года. Об этом на совещании по подготовке башкирской столицы к 450-летию сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ республики Алан Марзаев.

Обновление «Кашкадана» началась еще в 2019 году. Строители вычистили и углубили одноименное озеро, проложили ливневую канализацию и озеленили окружающую территорию. По периметру водоема установлены пирсы с причалом для лодок, зоны отдыха и площадка для рыбной ловли. Подрядчику осталось заменить плитку, установить освещение и декорации.

О планах открыть парк ко Дню города еще осенью прошлого года говорил глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что там заработает крупнейший в республике светомузыкальный фонтан, а облагороженная территория станет центром притяжения для «огромного количества жителей».

Марзаев добавил, что в 2022 году будут вестись работы по благоустройству 16 уфимских общественных территорий. В их числе сквер на бульваре Славы, первые этапы реконструкции набережной озера Теплого в Инорсе, центральный парк в Деме и парк Нефтехимиков в Черниковке.