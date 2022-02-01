В 2022 году из Уфы планируется запустить новые авиарейсы в Казахстан, Израиль и Австрию

Уфимский аэропорт планирует открыть прямые рейсы в Нур-Султан, Алма-Ату, Тель-Авив и Вену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный аэропорт Уфы планирует в 2022 году запустить новые авиарейсы Казахстан, Израиль и Австрию. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 31 января сообщил гендиректор авиаузла Александр Андреев.

– В 2022 нами планируются к выполнению новые рейсы: Омск, Пермь, Воронеж, Челябинск, Иркутск. На международных линиях это Нур-Султан, Алма-Ата, Тель-Авив, Вена (при снятии антиковидных ограничений), а также иные рейсы курортных направлений, – передал Андреев.

Согласно презентации, которую он представил на совещании, в 2023-2025 годах в аэропорту Уфы также может появиться прямой рейс в один из городов Германии. Этот маршрут пока находится в проработке.

По итогам 2021 года воздушная гавань башкирской столицы поставила рекорд по объему пассажиропотока, обслужив более 4 млн человек: 3,36 млн по внутренним рейсам и 637,5 тыс. – на международных линиях.