Стало известно, где будет работать мэр Уфы Сергей Греков после отставки

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Мэр Уфы Сергей Греков после отставки будет работать полномочным представителем Башкирии при президенте России. Об этом 14 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы очень плотно и детально проговорили с Сергеем Грековым. Мы подумали, что его усилия, компетенции и опыт нам очень нужны будет в Москве. Я предложил ему возглавить полномочное представительство Башкирии в ранге заместителя премьер-министра правительства республики. – сказал руководитель региона.

Хабиров добавил, что Грекову в новой должности пригодятся его наилучшие «профессиональные и человеческие» качества.

Нынешний полпред Башкирии Умарпаша Ханалиев будет назначен спецпредставителем республики по инвестиционной деятельности.

Напомним, уже сегодня администрацию Уфы может возглавить Ратмир Мавлиев, который несколько часов назад принял досрочную отставку с должности мэра Нефтекамска.