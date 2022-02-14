Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 7:32

Стало известно, где будет работать мэр Уфы Сергей Греков после отставки

Хабиров предложил ему должность в Москве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Сергей Греков после отставки будет работать полномочным представителем Башкирии при президенте России. Об этом 14 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы очень плотно и детально проговорили с Сергеем Грековым. Мы подумали, что его усилия, компетенции и опыт нам очень нужны будет в Москве. Я предложил ему возглавить полномочное представительство Башкирии в ранге заместителя премьер-министра правительства республики. – сказал руководитель региона.

Хабиров добавил, что Грекову в новой должности пригодятся его наилучшие «профессиональные и человеческие» качества.

Нынешний полпред Башкирии Умарпаша Ханалиев будет назначен спецпредставителем республики по инвестиционной деятельности.

Напомним, уже сегодня администрацию Уфы может возглавить Ратмир Мавлиев, который несколько часов назад принял досрочную отставку с должности мэра Нефтекамска.