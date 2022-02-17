«Чей он?!»: бывшая Радика Юльякшина откровенно объяснила, откуда у нее ребенок

Подписчикам, которые радуются за нее, она выразила благодарность и отметила, что сама хотела бы родить еще двоих детей.

Одна из бывших Радика Юльякшина, Алина Галимова, накануне объяснила, что за ребенок появился на ее странице в Инстаграм. Девушка выкладывает с ним сторис, постит фотографии в ленту, а подписчики недоумевают.

- Директ забит, а я все никак не соберусь с мыслями, чтобы поделиться с вами... Понимаю, жила Алина сама по себе, занималась собой, и вот внезапно в ленте появляется малыш, мужчина… Появляется множество вопросов: «Как? Откуда? Кто он? Чей он? Ты няня?». А еще куда хуже вопрос, который немного оскорбил меня — «Ты бессовестно увела мужчину из семьи?», - поделилась Алина.

Оказалось, что певица строит отношения с мужчиной, у которого от первого брака есть сын. Давать комментарии про мать ребенка Алина не собирается. Подписчикам, которые радуются за нее, она выразила благодарность и отметила, что сама хотела бы родить еще двоих детей.

- Принять ребенка, как родного, не так уж легко. Но об этом позже, - говорит Алина.

Напомним, что Алина встречалась с Элвином Греем всего несколько месяцев. Дальше у пары пути разошлись. Через несколько лет Грей женился, а Алина построила новые отношения.