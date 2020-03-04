Элвин Грей отправился на «Дом 2» для встречи с бывшей девушкой

4 Март 2020 2020-03-04T20:02:07+03:00

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Звезду башкирской и татарской эстрады Элвина Грея пригласили в качестве гостя на шоу «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ. На передаче обсуждаются отношения между участниками проекта «Дом 2», и на этот раз в центре внимания окажется бывшая девушка Юльякшина Алина Галимова. Судя по всему, на шоу певец раскроет подробности их истории любви.

Напомним, Элвин Грей и Алина Галимова встречались около трех лет назад. После расставания девушка пошла на шоу «Холостяк», чтобы побороться за сердце Егора Крида, но не прошла отбор. На «Доме 2» она проявила интерес к Захару Саленко, но тот ответных чувств не продемонстрировал, зато знаки внимания ей стал оказывать Никита Рудаков.

Выпуск шоу с Элвином и Алиной выйдет в эфир завтра, 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU