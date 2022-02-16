В Башкирии бабушка через суд забрала ребенка у его собственной матери

В Башкирии горе-мать ограничили в родительских правах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мелеузовском районе Башкирии бабушка забрала ребенка у его горе-матери.

По данным местного суда, женщина не вытерпела того, как мать относится к собственному несовершеннолетнему ребенку. Женщина злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и пытается трудоустроиться, а также периодически совершает административные правонарушения.

В итоге судья встал на сторону бабушки и ограничил женщину в родительских правах. Сейчас воспитывать и заботиться о несовершеннолетнем ребенке будет она.

К сожалению, подобные ситуации происходят довольно часто. В прошлом году мы писали о «девочке-маугли» из Уфы, за которой не ухаживала мама. К счастью, ребенок попал в другую семью, где ее окружили любовью и лаской.