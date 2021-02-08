Новая мама девочки-маугли из Уфы рассказала правду о судьбе ребенка

У малышки в жизни сложилось все хорошо, она попала в любящую семью

Недавно «КП-Уфа» вспоминала историю маленькой девочки Марины из Уфы (все имена здесь и далее изменены – Ред.), которой родная мать уделяла очень мало внимания, поэтому лучшими друзьями ребенка были дворовые собаки. Отец Марины ушел из семьи, узнав о прибавлении, а мать в силу своих особенностей (неврологического диагноза – Ред.) не знала, как ухаживать за ребенком, а также иногда выпивала, в то время как малышка была предоставлена сама себе.

Все завершилось благополучно: на девочку вышли инспекторы по делам несовершеннолетних во время обхода неблагополучных семей, после чего было принято решение изъять ребенка у матери и поместить ее в социально-реабилитационный приют.

Спустя 11 лет мы вспомнили эту историю, потому что очень хотели узнать – как же сложилась судьба девочки потом. Удалось ли ей вернуться к обычной жизни, обрела ли она новую любящую семью или так и осталась жить в приюте. К сожалению, в самом соцучреждении, куда мы обратились за комментарием, наотрез отказались от каких-либо комментариев, ссылаясь на запрет разглашения личных данных. И только собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что с девочкой все хорошо, она смогла реабилитироваться и вернуться к обычной жизни.

Судьба биологической мамы девочки неизвестна

ЗДОРОВЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ РЕБЕНОК

А после выхода статьи совершенно случайно мы наткнулись на комментарий приемной мамы Марины, что это она тогда удочерила девочку. Конечно, мы сразу же связались с женщиной, чтобы узнать, как сейчас живет 15-летняя Марина. По понятным причинам, никаких личных данных и нынешних фотографий девочки мы публиковать не будем. Марина до сих пор вспоминает печальные события детства, и не нужно, чтобы кто-то из ее друзей или одноклассников узнал о ее прошлой жизни.

- Это было в 2009 году, девочке было тогда четыре года, совсем скоро ей исполнится 16 лет. У нее все хорошо. Это здоровый полноценный талантливый ребенок, который воспитывается в полной семье, окруженный любовью и заботой, - говорит мама девочки. – Да, до конца дочь не забыла о своем детстве, а некоторые моменты вспоминает особенно часто. Поэтому для нас очень важно не травмировать ее снова, вспоминая прошлое.

По словам приемной мамы Марины, в 2009 году ситуация была излишне преувеличена. Да, девочка была немного запущена, но все же это был обычный здоровый ребенок, которому просто уделяли мало внимания, поэтому не потребовалось никакой особенной реабилитации.

- Сейчас дочь учится, ходит в бассейн, занимается бисероплетением, осенью даже ездила в Москву на конкурс по бисероплетению. А еще занимается в кружке флористики, у нее не плохо получается, - гордится Мариной ее мама.

РАБОТАЛА ДВОРНИКОМ, НЕ ПИЛА

Что касается биологической матери девочки, то она не вмешивается в жизнь семьи, потому что не знает, кто именно и из какого города удочерили ребенка.

Кстати, в тех же самых обсуждениях в соцсетях нашлись и соседи Ирины – они в голос заявили, что журналисты тогда своей статьей едва ли не разрушили жизнь женщины. Мол, расписали, что женщина сильно пила, нигде не работала, больше времени проводила с собутыльниками, чем с ребенком. На самом деле было все немного иначе.

- Да непьющая она была, обычная молодая женщина, которая просто отставала в развитии. И ребенок был нормальный, обычный, просто мама недостаточно уделяла времени в силу своего умственного развития. Девчушка была ангелок, с черными глазками и кудряшками на голове, а не маугли! Мама ее работала дворником, мы пытались, как могли, помочь вернуть ей дочь, но система оказалась сильнее нас… - признается бывшая коллега Ирины.

Как в дальнейшем сложилась судьба Ирины, к сожалению, никто не знает. Но все ее бывшие соседи и коллеги надеются, что у молодой женщины все хорошо, и она смогла взять себя в руки и снова обзавестись семьей.