Уфимский театр «Нур» перенес февральские гастроли в Казани на осень из-за COVID-19

фото: Минкульт РБ

Уфимский государственный татарский театр «Нур» перенес на осень казанские гастроли, которые были запланированы на 25-27 февраля. Об этом 15 февраля сообщил Минкульт республики. Там пояснили, что такое решение было принято «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией». Купленные билеты остаются действительными.

Новые даты спектаклей:

10 ноября — «Фатима;

11 ноября — «Там, где сбываются мечты»;

12 ноября — «Однажды в городе»;

13 ноября — «Галиябану»;

11–12 ноября — «Не смейтесь, я умираю».

На сайте театра также говорится, что были перенесены гастроли на 15-17 и 22 февраля в селе Кушнаренково, в Татышлинском районе, Стерлибашево и городе Бирске.

Напомним, в начале февраля текущего года «Нур» на неделю отменил все спектакли. Причина - обострение ситуации с COVID-19.