Театр «Нур» в Уфе из-за COVID-19 отменил все спектакли на этой неделе

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Уфимский государственный татарский театр «Нур» в Уфе отменил все спектакли на этой неделе из-за обострения ситуации с коронавирусом. Соответствующее сообщение 29 января появилось на сайте культурного учреждения.

– В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией спектакли […] с 29 января по 6 февраля отменяются. Купленные билеты действительны к просмотру спектаклей на другие даты. Также есть возможность сдать билеты в местах покупки, – передали в «Нуре».

Всего с 1 по 6 февраля в театре отменены десять спектаклей: «Хаджи эфенди женится», «Дело было в переулке», «Перед свадьбой», «Всему есть предел», «Дамы, балкон и он», «Игра над пропастью», «Алло, это счастье?», «Озорной домовенок», «Башмачки» и «Моя тёща».

В Башкирии во второй половине января начала расти заболеваемость коронавирусом на фоне распространения омикрон-штамма. За прошедшие двое суток в республике зарегистрировано два антирекорда по новым случаям инфекции: 29 января было подтверждено 710 инфицированных COVID-19, 28 января – 852.