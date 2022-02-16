Суд в Башкирии дал условные сроки двум полицейским, силой выбивавшим признание у подозреваемого

Признание выбивалось у подозреваемого по делу о краже телефона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в башкирском городе Стерлитамаке приговорил к условным срокам двух полицейских, которые силой выбивали признание у подозреваемого. Оперуполномоченных также признали виновными в мошенничестве. Об этом 16 февраля сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в производстве следователя УМВД по Стерлитамаку находилось уголовное дело о краже смартфона у местной жительницы. В феврале 2020 года один из оперуполномоченных вычислил человека, который пользовался тем самым мобильником. Подозреваемый отказался давать признательные показания, и тогда полицейский стал выбивать их силой: он несколько раз ударил мужчину рукой и ногой по голове и туловищу.

– Кроме того, в январе 2021 года подельники установили, что жительница Стерлитамака пользуется ранее найденным мобильным телефоном. Они убедили женщину, что она совершила преступление и предложили помочь избежать уголовной ответственности. За свои услуги подельники получили 40 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, – добавили в прокуратуре.

Подсудимые отказались признавать вину в преступлениях. По уголовному делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве оба были приговорены к условным срокам: одному дали три года, второму – шесть. При этом только один полицейский был лишен права занимать должности в правоохранительных органах в ближайшие два года. С него также взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему в размере 50 тыс. рублей.

Прокуратура Башкирии уже заявила, что считает приговор чрезмерно мягким, и намерена опротестовать его в апелляционном порядке.

Напомним, 1 декабря прошлого года по делу о насильном выбивании показаний были осуждены двое бывших полицейских Иглинского района. Они получили реальные сроки в колонии общего режима.