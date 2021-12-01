Суд в Башкирии вынес приговор двоим экс-полицейским, силой выбивавшим признание у подозреваемого

Экс-полицейских отправили в колонию общего режима на два года

Иглинский межрайонный суд вынес приговор двоим экс-полицейским, которые силой выбивали признательные показания у подозреваемого. Бывших оперуполномоченных уголовного розыска Фанура Файзуллина и Газинура Садыкова судили по уголовному делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– 3 марта 2021 года трое сотрудников отдела уголовного розыска с целью получения от подозреваемого признательных показаний в совершении преступлений превысили свои должностные полномочия, нанесли удары руками и ногами по голове и различным частям тела потерпевшего, а также неоднократно использовали электрошокер, – передали в надзорном ведомстве.

Перед судом предстали только двое обвиняемых из-за того, что третий скончался – дело против него было прекращено еще на стадии предварительного расследования. Файзуллин и Садыков признали вину в полном объеме. Их приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.