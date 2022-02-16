Житель Нефтекамска записал песню и клип на прощание с экс-мэром Ратмиром Мавлиевым

кадр клипа // instagram.com / gav_tim

Житель башкирского города Нефтекамска Тимур Гахраманов записал песню и клип на прощание с экс-мэром Ратмиром Мавлиевым, который на этой неделе возглавил Уфу в статусе исполняющего обязанности. Мужчина опубликовал ролик в своем инстаграме 15 февраля.

– Нас всегда учат ко всему относиться с юмором. Недавно после трёх лет работы в Нефтекамске Ратмира Мавлиева забрали в Уфу на должность главы – это круто, но… мы будем скучать! Спасибо за все, Ратмир Рафилович! Обещайте, когда вам будет скучно, пересмотреть это видео и снова Алга! – написал нефтекамец и добавил: «Это первый "бывший", о котором ты будешь думать хорошо».

Видео начинается с закадрового объявления об отставке Мавлиева с должности главы Нефтекамска на фоне улиц и местных жителей города. Затем появляется Гахраманов, зачитывающий трек со словами:

«Потеряли пацана – теперь пустует лед

И по нашей по тропе он больше не пройдет.

Потеряли пацана – Уфа его забрала

С Нефтекамска забрала, а с юга не забрала.

Пацана потеряли – его у нас украли.

Мы деревья сажали, на стенах рисовали.

Пацана потеряли. Он был и его нет.

Уфа его забрала. Ратмир, от «Нефтика» привет».

Клип завершается панорамными видами Нефтекамска и пожеланием успехов Ратмиру Мавлиеву на новой должности.

Ролик уже оценил глава Башкирии Радий Хабиров. Он прокомментировал запись в своих соцсетях: «Вот так Нефтекамск в шутливой и доброй форме провожает Ратмира Рафиловича. Он действительно много сделал в Нефтекамске. Для меня сейчас важно то, чтобы через некоторое время Уфа так же благодарила его за работу в столице».

Напомним, сегодня Мавлиев провел свое первое оперативное совещание в качестве сити-менеджера. Оно оказалось едва ли не самым коротким за всю историю таких заседаний.