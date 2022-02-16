Опубликованы адреса жилых домов в Уфе, где 17 февраля отключат воду

«Уфаводоканал» опубликовал адреса 53 домов в Уфе, в которых 17 февраля будет отключена вода. Напомним, водоснабжение приостановят на 14-18 часов из-за ремонтных работ в Калининском и Советском районах.

В Калининском районе в период с 10:00 до 24:00 воды не будет в восьми многоквартирных и частных домах по адресам:

– Петрозаводская, 8 г и б;

– Сельская Богородская, 11, 11а, 13 и 13а;

– Байкальская, 106 и 108 (частный сектор).

В Советском районе под отключение воды с 10:30 17 февраля до 4:30 18 февраля попадут жилые дома по улицам:

– Айской, 16, 18/1, 20, 22, 22/1;

– Бакалинской, 33, 66, 66/1, 66/3, 66/2, 66/4, 66/5, 68, 68/4, 68/6;

– Караидельской, 54/1.

Напор воды будет понижен в домах на:

– Бакалинской, 19, 21, 23, 25, 33/1, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 68/2, 70, 70/1, 70/2;

– Губайдуллина, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/3, 19/4, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3;

– Караидельской, 60, 62.