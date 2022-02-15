В жилых домах двух районов Уфы на день отключат воду

В Советском районе воды не будет с 10:30 17 февраля до 04:30 18 февраля, а в Калининском – с 10:00 до 24:00 17 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких жилых домах Советского и Калининского районов Уфы на день отключат водоснабжение. Это связано с ремонтными работами «Уфаводоканала», сообщило предприятие во вторник, 15 февраля.

– В ряде многоквартирных домов и социальных учреждений […] будет понижено давление в системе холодного водоснабжения, на нескольких объектах подача воды временно прекратится. В Советском районе – в период с 10:30 17 февраля до 04:30 18 февраля, в Калининском – с 10:00 до 24:00 17 февраля, – передали в «Уфаводоканале».

Там добавили, что ремонтные работы отразятся и на обеспечении горожан горячей водой, потому что под зону пониженного давления и отключения попадают центральные тепловые пункты.

Предприятие рекомендует горожанам заранее запастись водой и приносит извинения за неудобства.