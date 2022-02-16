В Башкирии вынесли приговор мужчине, по вине которого при пожаре погибла 4-летняя девочка

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Салавате вынесен приговор 45-летнему местному жителю, по вине которого при пожаре погибла 4-летняя девочка и пострадала ее старшая сестра. Мужчину судили по уголовному делу о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел вечером 1 сентября 2021 года в доме по улице Северной, 21. Пьяный подсудимый оставил тлеющий окурок сигареты у себя в квартире на 4-м этаже и ушел. Бычок спровоцировал пожар в доме, в результате которого находившаяся этажом выше 4-летняя девочка скончалась от удушья, а ее 17-летняя сестра получила тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал вину в преступлении. Его приговорили к одному году и восьми месяцам заключения в колонии общего режима.