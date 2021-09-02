При пожаре в квартире жилого дома в Башкирии погибла 4-летняя девочка

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Салавате произошел пожар в квартире пятиэтажного дома: в происшествии пострадали два человека и погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил 1 сентября в 21:15 – возгорание случилось в квартире на четвертом этаже дома по улице Северной, 21. К приезду спасателей огонь уже валил из окон жилища.

Сотрудники МЧС эвакуировали из пятиэтажки 30 человек, в том числе троих детей. Пожар был локализован в 21:57, спустя девять минут его полностью ликвидировали.

В результате инцидента от отравления дымом пострадали три человека: 54-летняя женщина, 17-летняя девушка и 4-летняя девочка. Все они – жители квартиры этажом выше места пожара. Женщины и девушку доставили в городскую больницу: первую после осмотра в терапевтическом отделении отпустили домой, вторую госпитализировали в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелые. Ребенка спасти не удалось. Девочка скончалась в реанимации детской больницы.

Сейчас в причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.