Ритуальщик из Башкирии убил 25-летнего парня и спрятал тело в свежей могиле

Фото: Следком Башкирии

Следком Башкирии сообщил, что в Кумертау осудили ритуальщика за убийство своего знакомого. В ведомстве пояснили, что 21-летний мужчина убил свою жертву во время драки и закопал его тело в свежую могилу, чтобы скрыть следы преступления.

По информации ведомства, все произошло еще в мае 2021 года. Мать погибшего обратилась с заявлением о пропаже только 1 июня, пояснив, что ее 25-летний сын жил отдельно и не всегда выходил на связь.

После выяснилось, что убийца пропавшего уехал в Москву почти сразу после исчезновения парня. Тогда же нашелся и свидетель, который рассказал о случившемся. Как выяснилось, 11 мая фигурант уголовного дела в пьяном состоянии позвонил своей жертве и предложил встретиться, чтобы обсудить тот факт, что тот писал его девушке, находясь в тюрьме. Встреча произошла на реке Мелеуз, где подсудимый утопил своего оппонента.

Впоследствии он решил избавиться от тела, закопав его в свежую могилу. Когда его задержали, сознался в содеянном и указал место погребения. Свидетель пояснил, что скрывал правду долгое время, так как боялся возмездия.

Что касается преступника, то суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он постановил выплатить матери своей жертвы 600 тысяч рублей.