Латыпов взял «бронзу» на Олимпиаде в Пекине, уступив норвежцу и французу

Латыпов допустил четыре промаха Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в составе российской команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Мужская эстафета прошла сегодня, 15 февраля.

Латыпов выступал финишером в четверке с Каримом Халили, Александром Логиновым и Максимом Цветковым. Сборная лидировала всю гонку до последней стрельбы. Эдуард, имея минутный отрыв от соперников, допустил четыре промаха и ушел на два круга. В итоге Россия упустила золото, пропустив вперед Норвегию и Францию – так же, как и в смешанной эстафете 5 февраля.

После финиша Эдуард Латыпов упал без сил. Подняться ему помогли напарники по команде.

Напомним, для биатлониста это третья «бронза» на Олимпиаде в Пекине.