Эдуард Латыпов завоевал «бронзу» в смешанной эстафете на Олимпиаде!

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Представитель Башкирии Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине в смешанной эстафете.

Смешанная эстафета для России складывалась поначалу не очень. На первых двух этапах, на которых выступали женщины, отставание от первого места было на уровне одной минуты. В такой ситуации даже о призовом месте мечтать особо не приходилось, но все изменилось с забегом Александра Логинова. Пока все ошибались, россиянин стрелял метко, а на лыжне пронесся настоящей ракетой.

Латыпов принял эстафету первым, отлично провел первый круг и отстрелялся на рубеже лежа с одним дополнительным патроном. Оставалась только «стойка» и, что самое главное, разобраться со своими нервишками, ведь, напомним, эта Олимпиада первая для башкирского биатлониста и сразу такая дикая ответственность.

Промахнулся Латыпов лишь раз, использовал дополнительный патрон, но все соперники буквально дышали в затылок. На финиш россиянин, француз и норвежец ехали вместе. Эдуард пытался оторваться, только вот тактика соперников оказалась более выигрышная. На последнем повороте и норвежец, и француз взвинтили скорости и вырвались вперед. Россия осталась с «бронзой». Это первая медаль для Латыпова на Олимпиадах.

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