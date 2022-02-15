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Общество15 февраля 2022 6:12

Сегодня на Затонском кольце в Уфе изменится схема движения

Съезд с Галле на Пархоменко будет закрыт
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Сегодня, 15 февраля, на Затонском кольце в Уфе изменится схема движения: съезд с улицы имени Города Галле на Пархоменко будет закрыт. В мэрии пояснили, что такое решение было принято, чтобы ликвидировать очаг аварийности на участке и увеличить там пропускную способность.

В качестве альтернативных маршрутов администрация города предложила водителям либо ездить через Затонский мост с разворотом на развязке в створе проспекта Дружбы Народов, либо через улицу Зорге и вниз по Кировоградской.