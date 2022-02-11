Уфимцам показали, как с 14 февраля поворачивать на Затонском кольце - варианты так себе

Уфимцам объяснили, как проезжать Затонское кольцо с 14 февраля

В мэрии Уфы показали, как ездить через Затонское кольцо тем, кому нужно повернуть в сторону улицы Пархоменко.

Напомним, что уже с 14 февраля на одном из самых загруженных в час-пик дорожном участке меняются правила движения. Так, водители, которые двигаются со стороны Южного автовокзала не смогут на Затонском кольце поворачивать налево на улицу Пархоменко. По мнению местной администрации, нововведение сократит аварийность участка.

11 февраля в мэрии Уфы напомнили о новых правилах и показали, как можно объехать участок тем, кто двигается в сторону исторического центра города.

Первый вариант – через улицы Зорге и Кировоградскую. Второй – для любителей дальних поездок. Водителям предлагают полностью проезжать мост через Белую, а затем разворачиваться на развязке в створе проспекта Дружбы народов.