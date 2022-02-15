Уфимская телеведущая пожаловалась, что бывший ухажер шантажирует ее интимными видео

Фото: instagram.com/uly_3gubchak

Уфимская телеведущая Ульяна Тригубчак получила неприятный сюрприз на День всех влюбленных. На этот раз насолить девушке решил ее экс-ухажер, который угрожает обнародовать интимное видео с ее участием.

- Тут мой бывший решил в день Валентина на уведенном у меня телеграм-канале написать, что собирается выложить обо мне какое-то г. А если я буду возмущаться – то выложит еще и наш домашний прон (интимное видео – Ред.). Выкладывай, что хочешь. Так ты только всем покажешь, как ты смешон и жалок, - посмеялась Тригубчак над экс-воздыхателем.

Напомним, что ранее девушка уже становилась жертвой хакеров, которые взломали ее телеграм-канал «Титверг», где были опубликованы ее весьма пикантные фото, и предлагали ей выкупить доступ к аккаунту.