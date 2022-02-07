Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak

Уфимская журналистка Ульяна Тригубчак стала жертвой хакеров. В соцсетях девушка пожаловалась, что злоумышленники взломали ее телеграм-канал «Титверг», где были опубликованы ее весьма пикантные фото, и теперь предлагают ей выкупить доступ к аккаунту.

- Также кто-то (хотя я догадываюсь, кто) продолжает делать атаку ботов на мой инстаграм, из-за чего мне пришлось закрыть аккаунт. И теперь я чищу каждый день вручную свою страницу. Так что извините, если кого не добавила. Просто я могла подумать, что вы бот, - поделилась Тригубчак со своими подписчиками.

Девушка признается, что атаки хакеров ее только забавляют, и в ближайшее время она откроет новый канал, чтобы радовать подписчиками новыми горячими фото.

Ранее «КП-Уфа» писала о «творческом пути» Ульяны Тригубчак – от айс-герл в хоккейном клубе «Салават Юлаев» до телеведущей в программе «Вассалям», а также о ее романе с Ростиславом Мурзагуловым.